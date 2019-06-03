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    Эквадор не пустил Уругвай в 1/4 финала молодежного ЧМ-2019

    Уругвай — Эквадор: счет матча 1:3, обзор голов

    Молодежный чемпионат мира по футболу 2019 Сборная Эквадора Сборная Уругвая
    Сборная Эквадора одержала победу над командой Уругвая (3:1) в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира (U-20).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче открыли уругвайцы — единственный мяч своей команды забил на 11-й минуте защитник Рональд Араухо.

    По ходу матча эквадорцы реализовали два пенальти — отличились Александер Альварадо на 31-й минуте и Гонсало Плата на 83-й минуте.

    Также гол на свой счет записал Серхио Кинтеро (75-я минута).

    Стоит отметить, что у Уругвая на 82-й минуте был удален прямой красной карточкой защитник Бруно Мендес.

    За выход в полуфинал сборная Эквадора сыграет против победителя пары Франция — США. 0

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