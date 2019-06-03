Уругвай — Эквадор: счет матча 1:3, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет в матче открыли уругвайцы — единственный мяч своей команды забил на 11-й минуте защитник Рональд Араухо.
По ходу матча эквадорцы реализовали два пенальти — отличились Александер Альварадо на 31-й минуте и Гонсало Плата на 83-й минуте.
Также гол на свой счет записал Серхио Кинтеро (75-я минута).
Стоит отметить, что у Уругвая на 82-й минуте был удален прямой красной карточкой защитник Бруно Мендес.
За выход в полуфинал сборная Эквадора сыграет против победителя пары Франция — США. 0