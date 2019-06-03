Уругвай — Эквадор: счет матча 1:3, обзор голов

одержала победу над(3:1) в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира (U-20).

Счет в матче открыли уругвайцы — единственный мяч своей команды забил на 11-й минуте защитник Рональд Араухо.

По ходу матча эквадорцы реализовали два пенальти — отличились Александер Альварадо на 31-й минуте и Гонсало Плата на 83-й минуте.

Также гол на свой счет записал Серхио Кинтеро (75-я минута).

Стоит отметить, что у Уругвая на 82-й минуте был удален прямой красной карточкой защитник Бруно Мендес.

За выход в полуфинал сборная Эквадора сыграет против победителя пары Франция — США. 0