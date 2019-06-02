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    «Реал» согласовал с «Челси» трансфер Азара

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    Мадридскому «Реалу» удалось достичь договоренности с лондонским «Челси» о покупке 28-летнего бельгийца Эдена Азара, сообщает Sunday Times.

    Эден Азар
    Эден Азар

    По информации издания, ссылающегося на авторитетный источник в стане мадридцев, сумма трансфера составит 110 миллионов евро. Помимо этого, в качестве бонуса за выступления Азара в «Реале» «Челси» может получить до 15 миллионов евро.

    Ранее «Челси» предпринимал попытки договориться с футболистом о подписании нового соглашения, однако достичь договоренности стороны так и не смогли.

    В минувшем сезоне 28-летний вингер провел в английской Премьер-лиге 37 матчей, забил 16 голов и отдал 15 результативных передач. 0

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