«Реал» согласовал с «Челси» трансфер Азара

Мадридскомуудалось достичь договоренности с лондонскимо покупке 28-летнего бельгийца, сообщает Sunday Times.

По информации издания, ссылающегося на авторитетный источник в стане мадридцев, сумма трансфера составит 110 миллионов евро. Помимо этого, в качестве бонуса за выступления Азара в «Реале» «Челси» может получить до 15 миллионов евро.

Ранее «Челси» предпринимал попытки договориться с футболистом о подписании нового соглашения, однако достичь договоренности стороны так и не смогли.

В минувшем сезоне 28-летний вингер провел в английской Премьер-лиге 37 матчей, забил 16 голов и отдал 15 результативных передач. 0