«Валенсия» нацелилась на вратаря «Барселоны»

этим летом планирует подписать голкипера, сообщает Cadena Cope.

Как утверждает источник, каталонцы не против продать голландского вратаря, но требуют за него 60 миллионов евро — сумму, прописанную в клаусуле игрока.

«"Барселона", требующая 60 миллионов евро за меня, не помогает моей ситуации. Я все еще спокоен, нам нужно подождать и посмотреть, что произойдет. Я рассмотрю свои варианты после отпуска», — сказал Силлессен.

В сезоне-2018/19 голландец провел за «Барселону» 11 матчей во всех турнирах, пропустив при этом 13 мячей. Контракт 30-летнего футболиста с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2021 года. 0