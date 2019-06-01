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    «Валенсия» нацелилась на вратаря «Барселоны»

    Трансферы Футбол Испании Валенсия Барселона
    «Валенсия» этим летом планирует подписать голкипера «Барселоны» Яспера Силлессена, сообщает Cadena Cope.

    Яспер Силлессен
    Яспер Силлессен

    Как утверждает источник, каталонцы не против продать голландского вратаря, но требуют за него 60 миллионов евро — сумму, прописанную в клаусуле игрока.

    «"Барселона", требующая 60 миллионов евро за меня, не помогает моей ситуации. Я все еще спокоен, нам нужно подождать и посмотреть, что произойдет. Я рассмотрю свои варианты после отпуска», — сказал Силлессен.

    В сезоне-2018/19 голландец провел за «Барселону» 11 матчей во всех турнирах, пропустив при этом 13 мячей. Контракт 30-летнего футболиста с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2021 года. 0

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