Игрок из клуба ФНЛ провалил допинг-тест

Игрок, выступающий за один из клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ), провалил допинг-тест. Имя этого футболиста не называется.

«РФС получил от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) информационное письмо о возбуждении дисциплинарного дела о возможном нарушении антидопинговых правил одним из футболистов клуба ФНЛ», — говорится в заявлении на официальном сайте РФС.

Согласно данным РАА РУСАДА в допинг-пробе этого футболиста, взятой после одного из матчей, найдена запрещенная субстанция.

В связи с этим РФС совместно с Футбольной национальной лигой проведет внутреннее расследование, результаты которого будут переданы в дисциплинарный комитет РАА РУСАДА. 0