История с Кепой может спасти Сарри в «Челси»

В рамках 28-го тура английской Премьер-лиги «Челси» переиграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0. Публикуем самые интересные комментарии о матче в медиа.

Сарри показал свою устойчивость в «Челси»

«Отказ Кепы [уходить на замену в финале Кубка Лиги] раскрывает нечто большее, ведь эта неудача раскрыла широкую картину того, как управляется "Челси": клуб находился на грани безумия, одновременно работая как блестяще отлаженная машина и подвергаясь олигархическому влиянию, а также борьбе за власть. Время от времени здесь происходят дикие вещи, и они не по вине Маурицио Сарри, который здесь только семь месяцев. При этом ситуация вокруг Кепы затмила некоторый реальный прогресс команды, ведь менеджер, который, казалось, никогда не изменяет своему стилю нашел способ вернуть баланс в эту команду», — пишет на страницах The Gurdian Барни Ронэй.

«Отлично в матче играл Жоржиньо, пасуя быстрее, а Н'Голо Канте был эффективнее в своей новой в недавних пор и противоречивой роли немного правее в центре поля, тогда как уязвимость Эдена Азара в отборе была замаскирована тем, что он действовал еще ближе к чужим воротам. Самое главное, что Сарри пока выстоял, а уровень желчи, направленный в его сторону, оказывает благотворное влияние: высокопрофессиональный европеец, он безо всяких извинений привержен собственным идеям, и редко кто выносил столь нервную ситуацию в английском футболе.

Тем не менее, главный тренер "Синих" восстановил некую силу в последние несколько дней, а также, судя по всему, стал спокойнее и устойчивее, пока вокруг него многое перестало работать. Неповиновение — это путь "Челси". Впервые Сарри, похоже, немного позаимствовал это и сам».

Сарри добыл тройную победу

«Рулевой хозяев усадил в запас самого дорогого в истории футбола вратаря, чтобы передать "сообщение" игрокам "Челси", на что получил бесценный ответ — он получил отсрочку. "Синие" заслуженно победили "Тоттенхэм", чтобы поддержать своего наставника под давлением, который, возможно, даже потерял бы свою работу в случае поражения, и это может стать поворотным моментом для Сарри. Может быть.

Внимание акцентировалось на одного голкипера, но в итоге оно сосредоточилось на другом, поскольку Уго Льорис, возможно, уже не в первый раз виноват в обоих пропущенных голах. Проступок Кепы в финале Кубка Лиги первоначально было названо Сарри "недоразумением", но в этой игре было недоразумение другого рода, когда Льорис и Киран Триппьер подарили сопернику второй гол, чем убили любые надежды "Шпор" на спасение», — отмечает в материале The Telegraph Алистер Твидейл.

«Для итальянца это была не просто победа, а победа вдвойне, ведь он знал, что ему нужны не только очки, но и чтобы решение по вратарю себя оправдало. Или даже победа втройне, поскольку этот результат уж точно покончил с последними надеждами соседей по Лондону в борьбе за титул к вящей радости фанатов его подопечных».

«Тоттенхэм» завлек себя в борьбу за четвертое место

«Дружине Маурисио Почеттино нужно было ответить на поражение в субботу от "Бернли", однако она предстала уставшей и бледной, чем определенно покончила с амбициями выиграть чемпионство. "Челси" большую часть матча контролировал игру, за исключением отрезка перед самым перерывом, но "Тоттенхэм" не воспользовался этим моментом, а когда, пропустив мяч, ему нужно было отыскать искру, команда потерпела неудачу. Теперь "Шпоры" на девять очков отстают от "Ливерпуля", поэтому реальность такова, что коллективу предстоит бороться лишь за место в топ-4», — рассуждает Фил Макналти в отчете BBC о поединке.

«Харри Кейн не сумел зажечь, упустив шанс открыть счет в ситуации, где обычно успешен, и ближе всего к голу гости были, когда Харри Уинкс угодил в перекладину. Автогол же Триппьера подытожил вечер для "Тоттенхэма" — неаккуратно, небрежно и разрушительно. Теперь "Тоттенхэм" ожидает северолондонское дерби против "Арсенала" на своем поле в субботу, и после того, как "Канониры" разгромили "Борнмут" 5:1, они отстают от непримиримых земляков на четыре очка, тогда как "МЮ" — на пять баллов».

Сарри восстановил свой авторитет в «Челси»

«В итоге возникло любопытное ощущение, что в "Челси" случилась некая перезагрузка: команда сражалась, цеплялась — иными словами, действовала так, как этого требуют подобные матчи. Но хозяева также проявили еще кое-что: если одним из критических замечаний в адрес "Саррибола" было методичное, часто бесцельное конструирование атак, то теперь мяч двигался быстрее, прицельнее, порой так напоминая выступления "Наполи", который ранее возглавлял тренер. Если этого и было недостаточно для полного контроля в матче, не отвечающем нужному качеству, это все равно было резким отличием от почти всего, что показали "Синие" этой зимой», — отмечает Ник Эймс в материале ESPN.

«Выставив в основе Вилли Кабальеро стало посланием не только своему 71-миллионному вратарю, но также составу, руководству клуба и всему миру — это стало возвращением контроля со стороны менеджера, которого обвиняли в отсутствии хоть какого-то контроля. "Челси" играл с той энергией, которую, пожалуй, ожидали от "Тоттенхэма", отдыхавшего на полтора суток больше после своего субботнего поражения от "Бернли".

Авторитет на поле; авторитет вне его. Выставив такой состав, Сарри добился эффекта, на который рассчитывал. И, может быть, просто, может быть, неприятная сага с Кепой и неудачной заменой переломила для итальянца тенденцию в Западном Лондоне так, как немногие считали возможным». 0