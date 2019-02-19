«Лион» — «Барселона»: счет 0:0 после первого тайма

на своем поле играет вничью с(0:0) после первого тайма матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Фрагмент матча twitter.com/FCBarcelona 5000 Бонус за регистрацию Играть!

Команды обменялись острыми выпадами уже в первые десять минут. Сначала Месси со штрафного с девятнадцати метров пробил над левой «девяткой» ворот «Олимпика»

В ответной атаке Ауа с линии штрафной площади пробил в правый нижний угол ворот. Тер Штеген в прыжке отбил мяч в сторону.

Затем, после скидки Муссы Дембеле Терье с двадцати трёх метров пробил в перекладину. Тер Штеген успел зацепить мяч, после чего он попал в каркас.

В середине первого тайма Усман Дембеле красивым финтом обыграл двух соперников и вышел к воротам «Лиона». Переиграть Лопеша нападающему «Барселоны» не удалось. Антони ногами отбил мяч.

На последних минутах команды вновь обменялись выпадами. Сначала Дембеле с двадцати одного метра пробил рядом с левой штангой ворот хозяев.

В ответ красивую комбинацию хозяев завершал Терье. С двенадцати метров Мартен пробил выше ворот.

Перед свистком на перерыв Бускетс с двадцати метров пробил по воротам. Мяч попал в спину Денайе и пролетел рядом с левой штангой ворот «Лиона».

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