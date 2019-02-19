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    Гол Гарсии принес «Атлетику» победу над «Уэской»

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    В матче 24-го тура чемпионата Испании «Атлетик» из Бильбао на выезде обыграл «Уэску» со счётом 1:0.

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    Единственный гол был забит на 19-й минуте, отличился полузащитник Рауль Гарсия, который реализовал 11-метровый.

    «Атлетик», набрав 30 очков, поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице примеры. «Уэска», имея в активе 18 баллов, занимает 20-е место.

    В следующем туре «Атлетик» на своем поле примет «Эйбар», а «Уэска» в гостях сыграет против «Эспаньола».

    Примера. 24-й тур
    «Уэска» — «Атлетик» — 0:1 (0:1)
    Гол: Рауль Гарсия, 19 — с пенальти«Уэска»: Сантамария, Эчейта, Пулидо, Дьегес (Феррейро, 68), Мирамон, Мойсес Гомес, Эррера (Аньор, 58), Ривера, Авила (Кучо, 72), Гальего, Галан«Атлетик»: Эррерин, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Рауль Гарсия (Кодро, 86), Сан-Хосе, Эчеварриа, Сусаэта (Ибаи Гомес, 68), Икер Муниаин (Кордоба, 74), Иньяки УильямсПредупреждения: Капа, 32. Эррера, 38. Мирамон, 41. Гальего, 42. Дьегес, 68. Мойсес Гомес, 73. Судья: Санчес Мартинес (Испания)
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