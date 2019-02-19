Гол Гарсии принес «Атлетику» победу над «Уэской»

В матче 24-го тура чемпионата Испаниииз Бильбао на выезде обыгралсо счётом 1:0.

Фрагмент матча twitter.com/AthleticClub/ 1000 Фрибет для всех Забрать!

Единственный гол был забит на 19-й минуте, отличился полузащитник Рауль Гарсия, который реализовал 11-метровый.

«Атлетик», набрав 30 очков, поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице примеры. «Уэска», имея в активе 18 баллов, занимает 20-е место.

В следующем туре «Атлетик» на своем поле примет «Эйбар», а «Уэска» в гостях сыграет против «Эспаньола».