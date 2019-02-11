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    Суарес: «Атлетику» помог наш календарь

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    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал ничейный результат в матче 24-го тура чемпионата Испании против «Атлетика»​ (0:0).

    Луис Суарес
    Луис Суарес
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    «В первом тайме мы проигрывали во владении мяча и практически не общались между собой, что сыграло против нас. Надо исправлять подобные мелочи. "Атлетику" помог наш плотный календарь. Они были более подготовленными к игре.

    Обе команды создали много голевых моментов. Не знаю, справедлив ли результат. Мы стремились к победе», — цитирует Суареса Mundo Deportivo.

    «Барселона» набрала 51 очко и лидирует в Примере, опережая «Реал» на шесть пунктов. На счету «Атлетика» 27 очков и 13-е место. 0

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