«Енисей» подписал экс-игрока «Кубани» и «Анжи»

подписал контракт с полузащитником сообщает пресс-служба красноярской команды.

Сроки соглашения с 28-летним хавбеком не разглашаются.

В клуб из Красноярска он перешел в качестве свободного агента в связи с расторжением контракта с турецким «Эрзурумспором», игроком которого он являлся с июля прошлого года.

Ранее он выступал за «Автодор», «Аланию», «Кубань» и «Анжи». В составе «Алании» и «Кубани» доходил до финала Кубка России, но оба раза его команды потерпели поражения.

«Енисей» после 17 туров занимает последнее место в чемпионате России с 10 очками. 0