Роналду принес победу «Ювентусу» над «Лацио»

обыгралв матче 21-го тура чемпионата Италии — 2:1.

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Римляне открыли счет на 59-й минуте с помощью игрока «Юве» Эмре Джана, который отправил мяч в свои ворота.

Туринцы отыгрались спустя 15 минут усилиями Жоау Канселу, а победу команде в конце принес Криштиану Роналду. Он реализовал пенальти.

После матча «Ювентус», набрав 59 очков, занимает первое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Лацио» (32) остался на восьмом месте.

В следующем туре «Юве» дома сыграет с «Пармой». Матч состоится 2 февраля. «Лацио» предстоит выездная встреча с «Фрозиноне», которая пройдет 4 февраля. 0