ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алина ЗагитоваЧЕ в Минске: Загитова и Тарасова/Морозов готовятся к защите титулов
  • 16:18
    • Зубков сложил полномочия главы Федерации бобслея России
  • 16:03
    • ЦСКА по-волевому обыграл «Мольде» на сборе в Испании
  • 15:47
    • Халеп покинет первую строчку рейтинга WTA по итогам Australian Open
  • 14:56
    • Назван состав мужской сборной России на Кубок Дэвиса
  • 13:57
    • «Галатасарай» сделал предложение «Спартаку» о покупке форварда
    Все новости спорта

    ЦСКА по-волевому обыграл «Мольде» на сборе в Испании

    Товарищеские матчи Футбол России ЦСКА
    ЦСКА одержал волевую победу над норвежским «Мольде» в товарищеском матче на сборе в испанском Кампоаморе со счетом 2:1 (0:0).

    Футболисты ЦСКА
    Футболисты ЦСКА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В составе «армейцев» отличились Ильзат Ахметов и Кирилл Набабкин, чей гол стал победным.

    Накануне, 21 января, «красно-синие» провели товарищескую встречу с латвийским клубом «Вентспилсом». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу российской команды.

    ЦСКА матчем с «Мольде» завершил первый зимний сбор. Второй сбор московской команды пройдет с 26 января по 7 февраля также в Испании.

    Товарищеский матч
    ЦСКА — «Мольде» — 2:1 (0:0)
    Голы: Чима Чукву, 78 (0:1). Ахметов, 80 (1:1). Набабкин, 89 (2:1)ЦСКА: Помазун, Мариу Фернандес, Набабкин, Бекао, Магнуссон, Щенников (Обляков, 76), Бистрович, Ахметов, Влашич, Дзагоев (Эрнандес, 46), Чалов«Мольде»: Кранинкс, Хуссейн, Эурснес, Габриэльсен, Хестад, Эйкрем, Грегерсен, Реммер (Бьернбак, 46), Мострем (Нюланн, 75. Чима Чукву, 46), Джеймс (Брейвик, 46)
    0
  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • Шикарная развязка. «Спартак» и «Ростов» открыли «Кубок Матч Премьер»
  • 01:54
    •
  • Прогноз
  • «Зенит» — «Локомотив»
  • 1.70
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Металлург» возьмет реванш у «Барыса»
  • «Металлург» — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • «Трактор» и «Автомобилист» не забросят много шайб
  • «Автомобилист» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Сумеет ли «Локомотив» обыграть ЦСКА в третий раз в сезоне?
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 4.04
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Хоккеисты «Лос-Анджелеса» Хоккей НХЛ. Два очка Барбашева и Дадонова, результативная передача ТарасенкоРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 22 января 08:380
  • 12:33
    • Самолет с новичком «Кардиффа» пропал по пути из Франции
  • 10:45
    • Павлюченкова прекратила борьбу на Australian Open
  • 15:08
    • Надаль разгромил Тиафо и вышел в полуфинале АО
    «Спартак» — «Ростов» Футбол Шикарная развязка. «Спартак» и «Ростов» открыли «Кубок Матч Премьер»Реакция спортивных СМИ на стартовый матч турнира «Кубок Матч Премьер» 01:540
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Неудачи продолжат преследовать «Монако»
  • 5.34
    •
  • 16:34
    • «Нант» перенес матч Кубка Франции из-за исчезновения экс-игрока
  • 15:33
    • «Крылья Советов» обыграли «Жилину» в контрольном поединке
  • 14:43
    • «Адмирал» разгромил «Авангард»
    Марсело Футбол Трансферный дайджест. 15-21 январяКто сманивает звезду «Реала» в Италию, чем закончится сага с переходом хавбека «Зенита», переедет ли хавбек сборной Германии в Манчестер и другие трансферные новости последних дней Вчера в 21:160
  • 13:12
    • Кокорину грозит операция из-за отсутствия тренировок в СИЗО
  • 10:30
    • Тарасов подтвердил снижение своей зарплаты по новому контракту
  • 09:24
    • «Ньюкасл» заинтересовался защитником «Ахмата»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие