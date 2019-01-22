ЦСКА по-волевому обыграл «Мольде» на сборе в Испании

Футболисты ЦСКА
ПФК ЦСКА
В составе «армейцев» отличились Ильзат Ахметов и Кирилл Набабкин, чей гол стал победным.
Накануне, 21 января, «красно-синие» провели товарищескую встречу с латвийским клубом «Вентспилсом». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу российской команды.
ЦСКА матчем с «Мольде» завершил первый зимний сбор. Второй сбор московской команды пройдет с 26 января по 7 февраля также в Испании.
Товарищеский матч
ЦСКА — «Мольде» — 2:1 (0:0)
Голы: Чима Чукву, 78 (0:1). Ахметов, 80 (1:1). Набабкин, 89 (2:1)ЦСКА: Помазун, Мариу Фернандес, Набабкин, Бекао, Магнуссон, Щенников (Обляков, 76), Бистрович, Ахметов, Влашич, Дзагоев (Эрнандес, 46), Чалов«Мольде»: Кранинкс, Хуссейн, Эурснес, Габриэльсен, Хестад, Эйкрем, Грегерсен, Реммер (Бьернбак, 46), Мострем (Нюланн, 75. Чима Чукву, 46), Джеймс (Брейвик, 46)