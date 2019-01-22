ЦСКА по-волевому обыграл «Мольде» на сборе в Испании

одержал волевую победу над норвежскимв товарищеском матче на сборе в испанском Кампоаморе со счетом 2:1 (0:0).

В составе «армейцев» отличились Ильзат Ахметов и Кирилл Набабкин, чей гол стал победным.

Накануне, 21 января, «красно-синие» провели товарищескую встречу с латвийским клубом «Вентспилсом». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу российской команды.

ЦСКА матчем с «Мольде» завершил первый зимний сбор. Второй сбор московской команды пройдет с 26 января по 7 февраля также в Испании.