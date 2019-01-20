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    «Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Хаддерсфилдом»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Хаддерсфилд Таун Манчестер Сити Календарь АПЛ
    В матче 23-го тура Английской Премьер-лиги «Хаддерсфилд Таун» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» — 0:3.

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    Счет в матче открыли гости. На 18-й минуте Данило подключился к атаке своей команды по левому флангу, решился на удар из-за пределов штрафной и рикошетом от головы Шиндлера мяч полетел в противоположный от голкипера угол ворот.

    Отметим, что этот гол стал для «горожан» 100-м во всех турнирах в нынешнем сезоне. «Манчестер Сити» стал первым клубом в пяти ведущих европейских чемпионатах, который сумел достичь данного показателя.

    На 54-й минуте Лерой Сане получил пас от Де Брейне на левом краю чужой штрафной, после чего исполнил подачу во вратарскую, где Рахим Стерлинг ударом головой отправил мяч точно в цель.

    А две минуты спустя Серхио Агуэро головой сбросил мяч на Лероя Сане в чужой штрафной, а тот первым касанием здорово обработал мяч и вторым пробил точно мимо Лоссля в сетку ворот «Хаддерсфилда».

    «Манчестер Сити» с 56 очками располагается на втором месте в турнирной таблице АПЛ, отставая на четыре балла от лидирующего «Ливерпуля». «Хаддерсфилд Таун» с 11 очками — на 20-й строчке.

    В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы 29 января на выезде сыграют с «Ньюкаслом», а «терьеры» в тот же день примут «Эвертон».

    АПЛ. 23-й тур
    «Хаддерсфилд» — «Манчестер Сити» — 3:0 (1:0)
    Голы: Данило,18; Стерлинг, 54; Сане, 56«Хаддерсфилд»: Лессль, Смит, Леве, Шиндлер, Конголо, Панчон, Хогг, Качунга, Бакуна (Притчард, 64), Мбенза, Диакаби (Мунье, 59)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Лапорт, Отаменди, Данило, де Брюйне, Фернандиньо (Сильва, 59), Сане (Силва, 72), Гюндоган (Делф, 80), Стерлинг, АгуэроПредупреждения: Бакуна,30; Хогг, 43 — Уокер, 27; Фернандиньо, 51
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