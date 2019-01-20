«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Хаддерсфилдом»

В матче 23-го тура Английской Премьер-лигипотерпел домашнее поражение от— 0:3.

Фрагмент матча twitter.com/ManCity 1000 Фрибет для всех Забрать!

Счет в матче открыли гости. На 18-й минуте Данило подключился к атаке своей команды по левому флангу, решился на удар из-за пределов штрафной и рикошетом от головы Шиндлера мяч полетел в противоположный от голкипера угол ворот.

Отметим, что этот гол стал для «горожан» 100-м во всех турнирах в нынешнем сезоне. «Манчестер Сити» стал первым клубом в пяти ведущих европейских чемпионатах, который сумел достичь данного показателя.

На 54-й минуте Лерой Сане получил пас от Де Брейне на левом краю чужой штрафной, после чего исполнил подачу во вратарскую, где Рахим Стерлинг ударом головой отправил мяч точно в цель.

А две минуты спустя Серхио Агуэро головой сбросил мяч на Лероя Сане в чужой штрафной, а тот первым касанием здорово обработал мяч и вторым пробил точно мимо Лоссля в сетку ворот «Хаддерсфилда».

«Манчестер Сити» с 56 очками располагается на втором месте в турнирной таблице АПЛ, отставая на четыре балла от лидирующего «Ливерпуля». «Хаддерсфилд Таун» с 11 очками — на 20-й строчке.

В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы 29 января на выезде сыграют с «Ньюкаслом», а «терьеры» в тот же день примут «Эвертон».