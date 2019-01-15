Чех решил завершить карьеру

Голкипер лондонскогопринял решение завершить карьеру по окончании текущего сезона.

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Об этом чешский голкипер сообщил в Twitter.

«Это мой двадцатый сезон в качестве профессионального футболиста, 20 лет назад я подписал свой первый контракт. Сейчас самое время объявить, что я завершу карьеру после текущего сезона. Я провел в АПЛ 15 лет и выиграл всевозможные трофеи, я чувствую, что достиг всего, чего хотел», — написал Чех.

«Пока же продолжу усердно работать в "Арсенале", чтобы выиграть еще один трофей в этом сезоне», — добавил голкипер.

В текущем сезоне Чех потерял место в основе «Арсенала». На счету голкипера 12 матчей.

По ходу своей карьеры Чех выступал за чешские «Хмел» и «Спарту», французский «Ренн», а также английские «Челси» и «Арсенал».

Голкипер четыре раза выигрывал АПЛ, пять раз становился обладателем Кубка Англии, по три раза выигрывал Кубок Лиги и Суперкубок Англии. Кроме того, с «Челси» Чех становился победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. 0