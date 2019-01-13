«Барселона» разгромила «Эйбар», Суарес забил два мяча

В матче 19-го тура чемпионата Испанииодержала домашнюю победу над— 3:0.

Дублем отметился нападающий Луис Суарес, еще раз отличился Лионель Месси, для которого этот гол стал 400-м в Ла Лиге.

«Барселона» набрала 43 очка и закрепилась на первом месте в турнирной таблице, на пять баллов оторвавшись от идущего вторым «Атлетико».

«Эйбар» с 22 очками располагается на 12-й строчке.