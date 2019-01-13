«Барселона» разгромила «Эйбар», Суарес забил два мяча

«Барселона»
twitter.com/fcbarcelona
Дублем отметился нападающий Луис Суарес, еще раз отличился Лионель Месси, для которого этот гол стал 400-м в Ла Лиге.
«Барселона» набрала 43 очка и закрепилась на первом месте в турнирной таблице, на пять баллов оторвавшись от идущего вторым «Атлетико».
«Эйбар» с 22 очками располагается на 12-й строчке.
Примера. 19-й тур
«Барселона» — «Эйбар» — 3:0 (1:0)
Голы: Л.Суарес, 19 (1:0). Месси, 53 (2:0). Л.Суарес, 59 (3:0)«Барселона»: тер Штеген, Сержи Роберто (Семеду, 83), Пике, Лангле, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс (Видаль, 66), Артур (Дембеле, 72), Месси, Коутинью, Л.Суарес«Эйбар»: Асьер Риесго, Пенья, Бигас, Арбилья, Хосе Анхель, Орельяна, Эскаланте (Кике, 77), Диоп, Хоан Хордан, Кукурелья (Де Бласис, 64), Серхио Энрич (Кардона, 83)Предупреждения: Серхио Энрич, 42. Л.Суарес, 44. Пике, 70