«Рейнджерс» подписал форварда сборной Англии

Джермейн Дефо
twitter.com/RangersFC
Арендный контракт с опытным футболистом подписан на полтора года.
«Я рад возможности приветствовать Дефо в "Рейнджерс". Он исключительно талантливый нападающий и опытный футболист, забивавший голы в каждом клубе, за который играл. Он станет отличным дополнением к нашей команде. Мы с нетерпением ждём возможности интегрировать его в состав, пока мы будем тренироваться на Тенерифе в течение следующей недели», — сказал главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард.
Джеррард хорошо знаком с 36-летним Дефо, с которым он несколько лет защищал цвета сборной Англии. На счету Джермейна 57 матчей в составе национальной команды и 20 забитых мячей.
В своей карьере Дефо выступал за «Вест Хэм», «Тоттенхэм», «Портсмут», «Торонто» и «Сандерленд». 0