«Рейнджерс» подписал форварда сборной Англии

подписал нападающего, сообщает пресс-служба шотландской команды.

Джермейн Дефо twitter.com/RangersFC 1000 Фрибет для всех Забрать!

Арендный контракт с опытным футболистом подписан на полтора года.

«Я рад возможности приветствовать Дефо в "Рейнджерс". Он исключительно талантливый нападающий и опытный футболист, забивавший голы в каждом клубе, за который играл. Он станет отличным дополнением к нашей команде. Мы с нетерпением ждём возможности интегрировать его в состав, пока мы будем тренироваться на Тенерифе в течение следующей недели», — сказал главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард.

Джеррард хорошо знаком с 36-летним Дефо, с которым он несколько лет защищал цвета сборной Англии. На счету Джермейна 57 матчей в составе национальной команды и 20 забитых мячей.

В своей карьере Дефо выступал за «Вест Хэм», «Тоттенхэм», «Портсмут», «Торонто» и «Сандерленд». 0