«Ман Сити» забил семь голов «Ротерхэму» в Кубке Англии

«Сити» уничтожил соперника
twitter.com/mancity
Встреча проходила на стадионе «Этихад» и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 7:0.
Голы на свой счет записали Рахим Стерлинг, Филип Фоден, Габриэл Жезус, Рияд Марез, Николас Отаменди, Лерой Сане, а еще один мяч провел в собственные ворота защитник гостей Олувасемилого Аджайи.
В других матчах 1/32 финала, которые проходили параллельно, «Уотфорд» на выезде обыграл «Уокинг» со счетом 2:0, а «Фулхэм» на своем поле потерпел поражение от «Олдхэм Атлетик» (1:2). 0