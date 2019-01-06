«Ман Сити» забил семь голов «Ротерхэму» в Кубке Англии

В матче 1/32 финала Кубка Англиииз английской Премьер-лиги принимал, представляющий Чемпионшип.

«Сити» уничтожил соперника twitter.com/mancity 1000 Фрибет для всех Забрать!

Встреча проходила на стадионе «Этихад» и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 7:0.

Голы на свой счет записали Рахим Стерлинг, Филип Фоден, Габриэл Жезус, Рияд Марез, Николас Отаменди, Лерой Сане, а еще один мяч провел в собственные ворота защитник гостей Олувасемилого Аджайи.

В других матчах 1/32 финала, которые проходили параллельно, «Уотфорд» на выезде обыграл «Уокинг» со счетом 2:0, а «Фулхэм» на своем поле потерпел поражение от «Олдхэм Атлетик» (1:2). 0