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    «Ман Сити» забил семь голов «Ротерхэму» в Кубке Англии

    Футбол Англии Кубок Англии Манчестер Сити
    В матче 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» из английской Премьер-лиги принимал «Ротерхэм Юнайтед», представляющий Чемпионшип.

    «Сити» уничтожил соперника
    «Сити» уничтожил соперника
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    Встреча проходила на стадионе «Этихад» и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 7:0.

    Голы на свой счет записали Рахим Стерлинг, Филип Фоден, Габриэл Жезус, Рияд Марез, Николас Отаменди, Лерой Сане, а еще один мяч провел в собственные ворота защитник гостей Олувасемилого Аджайи.

    В других матчах 1/32 финала, которые проходили параллельно, «Уотфорд» на выезде обыграл «Уокинг» со счетом 2:0, а «Фулхэм» на своем поле потерпел поражение от «Олдхэм Атлетик» (1:2). 0

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