«Тоттенхэм» забил три безответных мяча в ворота «Кардиффа»

одержал крупную победу надв выездном матче 21-го тура английской Премьер-лиги.

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Встреча, которая прошла в Уэльсе, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

«Шпоры» забили первый гол уже на 3-й минуте. Киран Триппьер прострелил с правого фланга в центр чужой штрафной, защитники хозяев немного растерялись, поэтому их опередил Гарри Кейн и поразил цель.

На 12-й минуте Кристиан Эриксен удвоил преимущество своей команды. Датчанин нанес точный удар низом с линии штрафной площади.

Счет стал крупным на 26-й минуте. Кейн сделал пас на ход Сон Хын Мину, который с острого угла точно пробил в дальний угол.

АПЛ. 21-й тур «Кардифф» — «Тоттенхэм» — 0:3 (0:3) Голы: 0:1 — 3 Кейн, 0:2 — 12 Эриксен, 0:3 — 26 Сон Хын Мин«Кардифф»: Этеридж, Бамба, Каннингем, Манга, Моррисон, Камараса (Роллс, 59), Гуннарссон, Артер, Рид (Мендес-Лэйнг, 72), Мерфи (Хойлетт, 46), Патерсон«Тоттенхэм»: Льорис, Санчес, Роуз, Триппьер, Алдервейрелд, Сиссоко, Уинкс, Алли (Льоренте, 86), Эриксен, Кейн, Сон Хын Мин (Скипп, 76)Предупреждение: Бамба (53)

В турнирной таблице «Тоттенхэм» занимает второе место (48 очков), а «Кардифф» — 16-е (18 очков). 0