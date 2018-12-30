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    Раньери: Хотел убить Камара, когда он не забил пенальти

    Фулхэм Хаддерсфилд Таун Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь АПЛ
    Главный тренер «Фулхэма» Клаудио Раньери раскритиковал поведение нападающего команды Абубакара Камара в домашнем матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Хаддерсфилд Таун» (1:0).

    Клаудио Раньери
    Клаудио Раньери
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    При счёте 0:0 на 82-й минуте «Фулхэм» получил возможность пробить пенальти. Форвард Александр Митрович хотел исполнить удар, но Камара не отдал мяч сербу. Француз промазал, а Митрович спустя 9 минут забил победный гол.

    «Я всё сказал Абубакару. Сказал ему отдать мяч Митровичу, потому что он должен пробивать пенальти. Это невероятно. Он не уважает меня, не уважает клуб, партнёров по команде и болельщиков. Я поговорил с ним, но это неправильно.

    Когда Камара не забил, я хотел его убить. Это нормально. Проблема в том, что он забрал мяч только потому, что исполнил 11-метровый удар в последний раз, но тогда на поле не было Митровича», — цитирует Раньери «Чемпионат». 0

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