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    Халк планирует вернуться в Бразилию

    Трансферы Зенит Футбол Китая Шанхай СИПГ Порту Латинская Америка
    Бывший нападающий «Зенита» Халк, в настоящее время выступающий за китайский клуб «Шанхай СИПГ», заявил о желании вернуться в Бразилию в будущем.

    Халк
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    «Всегда есть предположение, что меня позовут в "Палмейрас" именно из-за привязанности к клубу и того, что уже дал понять всем, как я себя идентифицирую с этой командой. У меня есть желание вернуться в Бразилию, чтобы играть, но сейчас это немного сложно. У меня еще два года контракта в моем клубе, я счастлив в Китае», — приводит FourFourTwo слова Халка.

    Напомним, Халк с 2008 по 2012 год защищал цвета португальского «Порту», из которого перешел в «Зенит». В составе «сине-бело-голубых» бразильский форвард стал чемпионом России и обладателем Кубка России. Летом 2016 года «Шанхай» приобрел Халка за 55,8 миллиона евро.

    Отметим, что за свою карьеру Халк провел в Бразилии только один сезон: в сезоне 2004/05 он защищал цвета «Витории». 0

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