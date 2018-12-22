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    «Наполи» одолел СПАЛ, «Милан» уступил «Фиорентине»

    Серия A Футбол Италии Наполи СПАЛ Фиорентина Милан Календарь Серии А
    В матче 17-го тура итальянской Серии А «Наполи» одержал домашнюю победу над СПАЛом — 1:0.

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    Единственный мяч в добавленное к первому тайму время забил Рауль Альбиоль. С углового Мертенс навесил на ближнюю штангу, куда вбежал Альбиоль и, опередив Викари, пробил головой точно под перекладину.

    «Наполи» довел беспроигрышную серию в чемпионате Италии до десяти игр, одержал четвертую победу кряду и с 41 очком занимает второе место в турнирной таблице, а СПАЛ расположился на 16-й строчке, имея в активе 16 очков.

    В следующем туре неаполитанцы 26 декабря на выезде сыграют с «Интером», а бело-голубые в тот же день примут «Удинезе».

    В другом матче отчетного тура «Милан» потерпел домашнее поражение от «Фиорентины» — 0:1.

    На 73-й минуте гол в ворота «россонери» забил Федерико Кьеза, который обыграл Калабрию и и с двадцати трёх метров точно пробил в дальний угол. Доннарумма в прыжке мяч не достал.

    «Милан» прервал беспроигрышную серию в чемпионате Италии из четырех игр и с 27 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а «Фиорентина» расположилась на шестой строчке, имея в активе 25 очков.

    В следующем туре подопечные Дженнаро Гаттузо 26 декабря на выезде сыграют с «Фрозиноне», а команда Стефано Пиоли в тот же день примет «Парму».

    В других матчах «Эмполи» проиграл «Сампдории» (2:4), «Дженоа» обыграл «Аталанту» (3:1), «Удинезе» и «Фрозиноне» сыграли вничью (1:1), «Сассуоло» разошёлся миром с «Торино» (1:1). 0

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