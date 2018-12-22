Примера. «Барселона» примет «Сельту», «Реал» в гостях у «Вильярреала»

Фрибет для всех

С 21 декабря по 3 января в испанской Примере пройдут матчи 17-го тура.

«Жирона» — «Хетафе» 1:1

В матче 17-го тура чемпионата Испании «Жирона» на своем поле сыграла вничью с «Хетафе» — 1:1.

Счет в матче был открыт на 61-й минуте — отличился нападающий гостей Родригес Анхель.

На 85-й минуте «Жирона» ушла от поражения благодаря голу защитника Бернардо Эспиноса.

«Хетафе» с 25 очками поднялся на шестое место в турнирной таблице, а «Жирона» расположилась на восьмой строчке, имея в активе 22 очка.

В следующем туре бело-красные 4 января на выезде сыграют с «Леванте», а синие спустя два дня примут «Барселону».

Примера. 17-й тур «Жирона» — «Хетафе» — 1:1 (0:0) Голы: Анхель, 61 (0:1). Эспиноса, 85 (1:1)«Жирона»: Буну, Хонас Ромалью, Эспиноса, Хуанпе, Борха, Порту, Алейкс Гарсия (Лосано, 72), Пере Понс, Гранель, Порро (Фернандес, 72), Стуани«Хетафе»: Сория, Антунеш, Кабрера, Суарес, Фулькье, Джене (Бруно Гонсалес, 53), Максимович, Арамбарри (Ибаньес, 90+4), Анхель (Фламини, 83), Хорхе Молина, Хайме МатаПредупреждения: Фулькье, 36. Гранель, 86. Фламини, 90+3

«Реал Сосьедад» — «Алавес»

«Бетис» — «Эйбар»

22 декабря, 15:00 мск

«Атлетико» М — «Эспаньол»

22 декабря, 18:15 мск

«Барселона» — «Сельта»

22 декабря, 20:30 мск

«Атлетик» Б — «Вальядолид»

22 декабря, 22:45 мск

«Валенсия» — «Уэска»

23 декабря, 14:00 мск

«Леганес» — «Севилья»

23 декабря, 18:15 мск

«Райо Вальекано» — «Леванте»

23 декабря, 20:30 мск

«Вильярреал» — «Реал Мадрид»

3 января, 23:30 мск