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    Примера. «Барселона» примет «Сельту», «Реал» в гостях у «Вильярреала»

    Подробности матчей 17-го тура испанской Примеры

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    С 21 декабря по 3 января в испанской Примере пройдут матчи 17-го тура.
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    «Жирона» — «Хетафе» 1:1

    В матче 17-го тура чемпионата Испании «Жирона» на своем поле сыграла вничью с «Хетафе» — 1:1.

    Счет в матче был открыт на 61-й минуте — отличился нападающий гостей Родригес Анхель.

    На 85-й минуте «Жирона» ушла от поражения благодаря голу защитника Бернардо Эспиноса.

    «Хетафе» с 25 очками поднялся на шестое место в турнирной таблице, а «Жирона» расположилась на восьмой строчке, имея в активе 22 очка.

    В следующем туре бело-красные 4 января на выезде сыграют с «Леванте», а синие спустя два дня примут «Барселону».

    Примера. 17-й тур
    «Жирона» — «Хетафе» — 1:1 (0:0)
    Голы: Анхель, 61 (0:1). Эспиноса, 85 (1:1)«Жирона»: Буну, Хонас Ромалью, Эспиноса, Хуанпе, Борха, Порту, Алейкс Гарсия (Лосано, 72), Пере Понс, Гранель, Порро (Фернандес, 72), Стуани«Хетафе»: Сория, Антунеш, Кабрера, Суарес, Фулькье, Джене (Бруно Гонсалес, 53), Максимович, Арамбарри (Ибаньес, 90+4), Анхель (Фламини, 83), Хорхе Молина, Хайме МатаПредупреждения: Фулькье, 36. Гранель, 86. Фламини, 90+3

    «Реал Сосьедад» — «Алавес»

    «Бетис» — «Эйбар»

    22 декабря, 15:00 мск

    «Атлетико» М — «Эспаньол»

    22 декабря, 18:15 мск

    «Барселона» — «Сельта»

    22 декабря, 20:30 мск

    «Атлетик» Б — «Вальядолид»

    22 декабря, 22:45 мск

    «Валенсия» — «Уэска»

    23 декабря, 14:00 мск

    «Леганес» — «Севилья»

    23 декабря, 18:15 мск

    «Райо Вальекано» — «Леванте»

    23 декабря, 20:30 мск

    «Вильярреал» — «Реал Мадрид»

    3 января, 23:30 мск

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