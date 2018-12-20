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    Дзюба: После ЧМ-2018 был готов уехать в АПЛ, на чемоданах сидел

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    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о том, что после чемпионата мира-2018 у него были предложения из Англии.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба
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    «Китай и Англия — правда. Из Китая было очень заманчивое предложение от трех или четырех команд — названия не помню, но одна точно была из Шанхая. Давали контракт на восемь миллионов долларов в год плюс бонусы: если забью 10 голов, накинут еще миллион.

    Деньги хорошие предлагали, но... У меня есть человек, ко мнению которого очень прислушиваюсь. Просто так к нему не обращаюсь — советовался с ним в нескольких важных моментах моей жизни.

    Сказал: "Решение принимать тебе, денежный вопрос понятен, но я Артема Дзюбу в Китае не вижу. Ты себя здесь еще до конца не реализовал". Он так красиво сказал, мне не повторить.

    И я сразу понял, что Китай — точно нет. Это тупо зарабатывание денег, а не продолжение своей профессии. А я не готов уехать только ради денег — без общения, амбиций, всего. Не могу.

    На меня вышел один человек — не буду называть его фамилию. Нет, Зингаревич присутствовал там в качестве одного из тех, кто мог чем-то помочь. Но это тоже оказалось просто словами, ничем не подкрепленными.

    После этого я уверен, что в России нет хороших агентов, которые действительно могут помочь тебе сделать что-то в Европе. На российском рынке еще могут порешать, а на европейском — без шансов.

    Я давал авторизацию на "Эвертон", "Вест Хэм" и "Ньюкасл". Про "Кардифф" я сразу сказал, что нет, потому что это команда, которая вылетит на 100 процентов. Наполучать там сотрясений и через год вернуться домой с Паркинсоном — нет уж, спасибо.

    "Вест Хэм" очень сильно хотел, разговаривал по этому поводу с Сергеем Богдановичем Семаком, с Дюковым, они меня услышали, что я хочу попробовать свои силы.

    Со своей стороны сделал все возможное и ждал, практически на чемоданах сидел, даже предупредил, что с квартиры съеду.

    Но когда наступил день "Х", люди, которые этим занимались и говорили, что все в порядке, просто растворились, исчезли», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0

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