«Манчестер Сити» вышел в полуфинал Кубка лиги

Кевин Де Брейне
twitter.com/mancity
Встреча команд состоялась на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере и завершилась победой «Манчестер Сити» (1:1, по пенальти — 1:3).
На 14-й минуте первый гол в матче забил полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне. Хавбек «Лестера» Марк Олбрайтон отправил в ворота горожан ответный мяч на 73-й минуте встречи. В серии пенальти верх взяли игроки манчестерской команды.
Таким образом, в полуфинал турнира вышел «Манчестер Сити», который является действующим чемпионом турнира.
В другом полуфинальном матче «Бертон Альбион» минимально обыграл «Мидлсбро» — 1:0. 0