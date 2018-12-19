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    «Манчестер Сити» вышел в полуфинал Кубка лиги

    Футбол Англии Кубок Лиги Манчестер Сити Лестер Сити
    В матче 1/4 финала Кубка английской лиги «Лестер Сити» принимал «Манчестер Сити».

    Кевин Де Брейне
    Кевин Де Брейне
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    Встреча команд состоялась на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере и завершилась победой «Манчестер Сити» (1:1, по пенальти — 1:3).

    На 14-й минуте первый гол в матче забил полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне. Хавбек «Лестера» Марк Олбрайтон отправил в ворота горожан ответный мяч на 73-й минуте встречи. В серии пенальти верх взяли игроки манчестерской команды.

    Таким образом, в полуфинал турнира вышел «Манчестер Сити», который является действующим чемпионом турнира.

    В другом полуфинальном матче «Бертон Альбион» минимально обыграл «Мидлсбро» — 1:0. 0

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