«Тоттенхэм» вырвал победу в матче с «Бернли»

Фрагмент матча
twitter.com/SpursOfficial
Единственный мяч забил в компенсированное время датский полузащитник хозяев Кристиан Эриксен.
Ошибка в центре обороны у гостей привела к тому, что мяч отлетел к свободному Эриксену, который в касание переправил снаряд в ворота Харта.
«Тоттенхэм» набрал 39 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ. «Бернли», имея в активе 12 баллов, занимает 17-е место.
В следующем туре «Тоттенхэм» на выезде сыграет против «Эвертона», а «Бернли» в гостях встретится с «Арсеналом».
АПЛ. 17-й тур
«Тоттенхэм Хотспур» — «Бернли» — 1:0 (0:0)
Гол: Эриксен, 90+1«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Дэйвис, Сиссоко, Алли, Скипп (Сон Хын Мин, 75), Ламела (Льоренте, 82), Лукас Моура (Эриксен, 65), Кейн«Бернли»: Харт, Бардсли, Ми, Лонг, Тарковски, Тэйлор, Корк, Брэйди (Хендрик, 90+2), Уэствуд, Леннон (Воукс, 90+3), Барнс (Вуд, 80)Предупреждения: Брэйди, 63. Бардсли, 68