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    «Тоттенхэм» вырвал победу в матче с «Бернли»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Бернли Тоттенхэм Календарь АПЛ
    Лондонский «Тоттенхэм» одержал домашнюю победу над «Бернли» (1:0) в матче 17-го тура чемпионата Англии.

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    Единственный мяч забил в компенсированное время датский полузащитник хозяев Кристиан Эриксен.

    Ошибка в центре обороны у гостей привела к тому, что мяч отлетел к свободному Эриксену, который в касание переправил снаряд в ворота Харта.

    «Тоттенхэм» набрал 39 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ. «Бернли», имея в активе 12 баллов, занимает 17-е место.

    В следующем туре «Тоттенхэм» на выезде сыграет против «Эвертона», а «Бернли» в гостях встретится с «Арсеналом».

    АПЛ. 17-й тур
    «Тоттенхэм Хотспур» — «Бернли» — 1:0 (0:0)
    Гол: Эриксен, 90+1«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Дэйвис, Сиссоко, Алли, Скипп (Сон Хын Мин, 75), Ламела (Льоренте, 82), Лукас Моура (Эриксен, 65), Кейн«Бернли»: Харт, Бардсли, Ми, Лонг, Тарковски, Тэйлор, Корк, Брэйди (Хендрик, 90+2), Уэствуд, Леннон (Воукс, 90+3), Барнс (Вуд, 80)Предупреждения: Брэйди, 63. Бардсли, 68
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