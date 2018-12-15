«Тоттенхэм» вырвал победу в матче с «Бернли»

Лондонскийодержал домашнюю победу над «Бернли» (1:0) в матче 17-го тура чемпионата Англии.

Единственный мяч забил в компенсированное время датский полузащитник хозяев Кристиан Эриксен.

Ошибка в центре обороны у гостей привела к тому, что мяч отлетел к свободному Эриксену, который в касание переправил снаряд в ворота Харта.

«Тоттенхэм» набрал 39 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ. «Бернли», имея в активе 12 баллов, занимает 17-е место.

В следующем туре «Тоттенхэм» на выезде сыграет против «Эвертона», а «Бернли» в гостях встретится с «Арсеналом».