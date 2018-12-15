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    Болельщик «Спартака» подает иск за побои со стороны Глушакова и Фернандо

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    Болельщик «Спартака» Мирослав Голунов подаст встречный иск к клубу за побои со стороны полузащитников клуба Дениса Глушакова и Фернандо.

    Мирослав Голунов
    Мирослав Голунов
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    Решение было принято в связи с тем, что «Спартак» заявил о намерении предъявить к нему исковые требования на 20 тысяч евро.

    Голунов прорвался на поле на 70-й минуте матча Лиги Европы «Спартак» — «Рапид» и пытался подбежать к Глушакову. За инцидент УЕФА оштрафовал «Спартак» на 55 тысяч евро.

    «Мне позвонил представитель клуба и предупредил, что ко мне будет заявлен иск в Тушинский суд Москвы о возмещении клубу 20 тысяч евро из-за моего появления на поле во время матча с "Рапидом".

    Мы с адвокатом решили подать встречное исковое заявление к клубу, а также попросим соответствующие органы возбудить уголовное дело о нанесении мне побоев футболистами Глушаковым и Фернандо.

    Таким образом, мы будем добиваться мирового соглашения с клубом, чтобы отказаться от взаимных претензий друг к другу.

    После инцидента на поле сняты побои, что отражено в медицинской справке», — сказал Голунов ТАСС. 0

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