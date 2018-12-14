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    Албин назвал фейком историю с бакланами

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    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что выдумал историю про то, что одной из причин протечки крыши стадиона «Зенита» стали бакланы.

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    «Мне позвонил Кибитов, пресс-секретарь губернатора. Сказал, что надо переключить городскую повестку, болельщики "Зенита" готовят неприятные для Смольного кричалки, да еще и гайд-парк переехал с Марсова поля в неизвестном направлении.

    А мы хотели развить мысль о стадионе, что это лучший стадион в стране. Я стал думать. Тукан, чайка... о, баклан! И ведь проблема была реальная. На самом деле своим мощным клювом баклан разрушает пленку, а предыдущий подрядчик не предусмотрел от него защиты.

    Это была придуманная история. Но она мне очень понравилась. И я не готов расстаться со своим бакланом», — приводит слова Албина «Фонтанка».

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