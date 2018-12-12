УЕФА может перенести матчи Лиги чемпионов на выходные дни
uefa.com
Это позволит увеличить телевизионную аудиторию, поскольку в будние дни многие пропускают игры из-за разницы в часовых поясах.
Если реформа состоится, матчи национальных чемпионатов будут чаще проводиться на неделе. Также было предложено сократить количество играющих в европейских лигах команд, чтобы облегчить календарь для участников ЛЧ.
Еще обсуждается вопрос реформирования групп — вместо восьми групп по четыре команды УЕФА может сделать четыре группы по восемь команд.
На данный момент все матчи турнира проводятся по вторникам и средам за исключением финала, который проходит по субботам. 0