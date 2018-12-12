ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алиссон отбил удар Аркадиуша МиликаКлючевой сейв в компенсированное время. Алиссон спас «Ливерпулю» сезон
  • 17:56
    • Туктамышева госпитализирована с воспалением легких
  • 17:26
    • УЕФА может перенести матчи Лиги чемпионов на выходные дни
  • 17:13
    • Защитника «Спартака» задержан в аэропорту за перевозку элитных часов
  • 16:54
    • «Барыс» в гостях разгромил «Куньлунь»
  • 14:33
    • На матч Россия — Финляндия в Санкт-Петербурге продано 60 тысяч билетов
    Все новости спорта

    УЕФА может перенести матчи Лиги чемпионов на выходные дни

    УЕФА Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов
    Президент УЕФА Александер Чеферин и глава Европейской ассоциации клубов Андреа Аньелли обсудили план проведения матчей Лиги чемпионов по выходным дням, сообщает Bild.

    УЕФА может перенести матчи Лиги чемпионов на выходные дни
    УЕФА может перенести матчи Лиги чемпионов на выходные дни
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Это позволит увеличить телевизионную аудиторию, поскольку в будние дни многие пропускают игры из-за разницы в часовых поясах.

    Если реформа состоится, матчи национальных чемпионатов будут чаще проводиться на неделе. Также было предложено сократить количество играющих в европейских лигах команд, чтобы облегчить календарь для участников ЛЧ.

    Еще обсуждается вопрос реформирования групп — вместо восьми групп по четыре команды УЕФА может сделать четыре группы по восемь команд.

    На данный момент все матчи турнира проводятся по вторникам и средам за исключением финала, который проходит по субботам. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Лига Европы: кто прошел в плей-офф, кто выбыл и у кого есть шанс
  • 30/11/2018 в 18:58
    •
  • Прогноз
  • «Реал» — ЦСКА
  • 1.85
  • Сегодня в 20:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли ЦСКА совершить чудо на «Сантьяго Бернабеу»?
  • «Реал» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Виктория Пльзень» — «Рома»: сенсации не будет
  • «Виктория» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Продолжит ли «Хоффенхайм» забивать в ЛЧ?
  • «Манчестер Сити» — «Хоффенхайм». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Поль Погба Футбол Погба несовместим с нынешним «МЮ» и Моуринью. Французу пора уходитьПоль Погба находится на пике карьеры, однако ему не удается делать «Манчестер Юнайтед» лучше 01:540
  • 13:25
    • «Зенит» объяснил свои права на переименование стадиона
  • 11:51
    • Дацюк и Бурдасов пропустят Кубок Первого канала
  • 10:31
    • Кононов пообещал не сидеть в обороне и не ждать чужой ошибки
    «Шальке» — «Локомотив» Футбол ЛЧ. «Локомотив» проиграл «Шальке», «Ливерпуль» одолел «Наполи»Обзор матчей шестого тура группового этапа Лиги чемпионов 01:100
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Попрощается ли ЦСКА с еврокубками на «Сантьяго Бернабеу»?
  • 4.19
    •
  • 17:43
    • «Атлетико» хочет купить форварда ПСЖ
  • 16:37
    • Мата: Матч против «Валенсии» останется в моей памяти навсегда
  • 16:21
    • «Вест Хэм» продлил контракт с капитаном
    Юрген Клопп и Пеп Гвардиола Футбол Чемпионская гонка АПЛ. Так кто же фаворит?Сравнительный анализ «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» Вчера в 17:440
  • 10:17
    • Овечкин — первая звезда дня в НХЛ
  • 09:07
    • «Хьюстон» обыграл «Портленд», «Торонто» победил «Клипперс»
  • 23:54
    • Выиграй путешествие на матчи европейских топ-клубов
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие