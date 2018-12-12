«Шахтер» — «Лион»: составы, прогноз, онлайн

Стали известны стартовые составыи французскогона матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Шахтер» устроит только победа ФК «Шахтер» 1000 Фрибет для всех Забрать!

Стоит отметить, что дончанам для выхода в плей-офф нужна только победа, тогда как французов устроит ничья.

«Шахтер»: Пятов — Матвиенко, Кривцов, Хочолава, Исмаили — Майкон, Степаненко — Марлос, Коваленко, Тайсон — Мораес.

Запасные: Шевченко, Бутко, Кайоде, Патрик, Нем, Ракицкий, Болбат.

«Лион»: Лопеш — Тете, Денайер, Марсело, Марсал, Менди — Тусар, Ауар — Фекир — Траоре, Депай.

Запасные: Горжелен, Террье, Дембеле, Дюбуа, Диоп, Ндомбеле, Ндиай.

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