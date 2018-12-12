«Шахтер» — «Лион»: составы, прогноз, онлайн

«Шахтер» устроит только победа
ФК «Шахтер»
Стоит отметить, что дончанам для выхода в плей-офф нужна только победа, тогда как французов устроит ничья.
«Шахтер»: Пятов — Матвиенко, Кривцов, Хочолава, Исмаили — Майкон, Степаненко — Марлос, Коваленко, Тайсон — Мораес.
Запасные: Шевченко, Бутко, Кайоде, Патрик, Нем, Ракицкий, Болбат.
«Лион»: Лопеш — Тете, Денайер, Марсело, Марсал, Менди — Тусар, Ауар — Фекир — Траоре, Депай.
Запасные: Горжелен, Террье, Дембеле, Дюбуа, Диоп, Ндомбеле, Ндиай.
Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.