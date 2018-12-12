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    «Шахтер» — «Лион»: Марлос и Депай начнут игру с первых минут

    «Шахтер» — «Лион»: составы, прогноз, онлайн

    Лига чемпионов Лион Шахтер Донецк Календарь Лиги чемпионов
    Стали известны стартовые составы донецкого «Шахтера» и французского «Лиона» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Шахтер» устроит только победа
    «Шахтер» устроит только победа
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    Стоит отметить, что дончанам для выхода в плей-офф нужна только победа, тогда как французов устроит ничья.

    «Шахтер»: Пятов — Матвиенко, Кривцов, Хочолава, Исмаили — Майкон, Степаненко — Марлос, Коваленко, Тайсон — Мораес.

    Запасные: Шевченко, Бутко, Кайоде, Патрик, Нем, Ракицкий, Болбат.

    «Лион»: Лопеш — Тете, Денайер, Марсело, Марсал, Менди — Тусар, Ауар — Фекир — Траоре, Депай.

    Запасные: Горжелен, Террье, Дембеле, Дюбуа, Диоп, Ндомбеле, Ндиай.

    Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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