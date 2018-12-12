«Шахтер» — «Лион». Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 12 декабря 2018 года

В среду, 12 декабря, донецкий «Шахтер» в Киеве сыграет с французским «Лионом» в заключительном туре Лиги чемпионов. Начало поединка — в 23:00 по мск. Прогноз на «Шахтер» — «Лион».

«Шахтер»

«Горнякам» для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов нужна в предстоящем поединке только победа. На данный момент донетчане отстают от «Лиона» на два очка.

Зацепиться за выход в плей-офф из квартете F «Шахтер» смог только благодаря победе, добытой в прошлом туре ЛЧ, над «Хоффенхаймом» (3:2) в гостях. До этого поединка «кроты» проигралаи в двух встречах «МанСити» (0:3 и 0:6).

И также «оранжево-черные» два раза сыграли вничью. Сначала они поделили очки с немецким коллективом — 2:2. А затем с таким же результатом сыграли с предстоящим противником на его территории.

На внутренней арене «Шахтер» ушел на зимний перерыв в ранге лидера, опережая второе «Динамо» на семь очков. В последнем игровом дне в УПЛ «горняки» разгромили на выезде «Мариуполь» со счетом 3:0.

Из-за травмы поединок пропустят защитники Иван Ордец и Ярослав Ракицкий.

«Лион»

«Аристократы» с семью баллами расположились перед заключительным туром в ЛЧ на второй позиции в своей группе. И в случае своего успеха, и проигрыша «МанСити», могут подняться на первую строку.

Начали этот турнир с сенсационной выездной победы над англичанами (2:1). Затем все свои игры в чемпионской лиги они свели вничью.

Сперва последовала мировая с предстоящем противником (2:2), затем «Лион» поделил очки с «Хоффенхаймом» в двух играх (3:3 и 2:2), а в минувшем игровом дне сыграл вничью с «МанСити» (2:2) дома.

Все прогнозы на футбол

В чемпионате Франции «ткачи» занимают четвертую позицию, набрав в 16 поединках 28 очков, уступая второму «Лиллю», который провел на матч больше, три пункта. Игра последнего тура в Лиги 1 против «Тулузы» не состоялась по причине беспорядков во Франции.

В лазарете команды находятся нападающие Амин Гуири и Максвелл Корне.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 2.35.

На победу гостей дают — 2.95, ничья оценена — в 3.80.

Так как «Шахтеру» обязательно нужна победа, прогнозируем, что хозяева с первых минут ринутся в атаку и смогут первыми отличиться в этом поединке. 0