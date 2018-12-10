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    Защита Мамаева обжаловала постановление о продлении ареста

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    Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал об обжаловании постановления о продлении ареста его подопечного.

    Павел Мамаев
    Павел Мамаев
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    «Сегодня мы обжаловали постановление об аресте Павла. Рассчитываем, что жалобу удовлетворят, все основания для этого есть. Будет открытое судебное заседание, но даты пока нет.

    Что касается других участников дела, то адвокаты в любом случае защищают клиентов, думаю, они тоже ее подадут. Есть ли новые обстоятельства, способные помочь Павлу? Конечно, такие имеются, все будет изложено в жалобе — она будет обоснована по всем фактам. Другое дело — примет ли суд ее во внимание, этот вопрос остается открытым.

    Рассчитываю, что следствие завершится в этом месяце. Не вижу оснований затягивать его дальше, остались лишь технические мероприятия. При этом маловероятно, что суд состоится до Нового года. Сторонам надо будет ознакомиться, а прокурору решить вопрос об основании направления дела в суд. Могут и отдать обратно следствию — для устранения нарушений.

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