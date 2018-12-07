Четыре клуба РПЛ выступят на турнире «Матч Премьер»

Турнир пройдет в Катаре
championat.com
В турнире примут участие «Спартак», «Локомотив», «Зенит» и «Ростов», которые сыграют на территории спортивного комплекса Aspire в Дохе. Общий призовой фонд кубка составит 200 тысяч долларов.
Календарь матчей:
21 января (20:00 мск): «Спартак» — «Ростов»
22 января (20:00 мск): «Зенит» — «Локомотив»
25 января (18:00 мск): «Зенит» — «Спартак»
25 января (21:00 мск): «Ростов» — «Локомотив»
28 января (20:00 мск): «Ростов» — «Зенит»
29 января (20:00 мск): «Спартак» — «Локомотив». 0