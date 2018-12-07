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    Четыре клуба РПЛ выступят на турнире «Матч Премьер»

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    С 21 по 29 января следующего года в Катаре состоится турнир, организованный телеканалом «Матч Премьер», передает «Чемпионат».

    Турнир пройдет в Катаре
    Турнир пройдет в Катаре
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    В турнире примут участие «Спартак», «Локомотив», «Зенит» и «Ростов», которые сыграют на территории спортивного комплекса Aspire в Дохе. Общий призовой фонд кубка составит 200 тысяч долларов.

    Календарь матчей:

    21 января (20:00 мск): «Спартак» — «Ростов»

    22 января (20:00 мск): «Зенит» — «Локомотив»

    25 января (18:00 мск): «Зенит» — «Спартак»

    25 января (21:00 мск): «Ростов» — «Локомотив»

    28 января (20:00 мск): «Ростов» — «Зенит»

    29 января (20:00 мск): «Спартак» — «Локомотив». 0

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