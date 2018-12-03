Матч «Шахтер» — «Лион» пройдет в Киеве или Львове

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионовне состоится в Харькове из-за военного положения в регионе.

«Ни один матч под эгидой УЕФА не пройдет в месте, где действует военное положение. Таким образом, матч "Шахтер" — "Лион" состоится не в Харькове. Мы пока не знаем, где именно», — заявил директор УЕФА Джорджио Маркетти.

В качестве запасного стадиона перед стартом сезона «Шахтер» зарегистрировал «Арену Львов», но это еще не значит, что поединок пройдет во Львове. Сейчас «черно-оранжевые» выбирают между «Ареной Львов» и «НСК Олимпийский» в Киеве.

Отметим, что от матча против «Лиона» зависит судьба «горняков» в Лиге чемпионов. Для выхода в плей-офф донецкой команде обязательно нужно побежать. 0