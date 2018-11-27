«Краснодар» продлил контракт с футболистом сборной Швеции

на официальном сайте сообщил о продлении контракта с полузащитником сборной Швеции

Прежнее соглашение действовало до лета 2020-го года, новое действует до 30-го июня 2021 года.

«Руководство ФК "Краснодар" рассчитывает, что продление сотрудничества с Классоном поможет команде в достижении новых побед и покорении турнирных вершин», — говорится в сообщении «быков».

Напомним, что футболист перешел в «Краснодар» из шведского клуба «Эльфсборг» в январе 2017-го года. За это время он провел в составе «быков» 72 официальных матча, в которых забил 25 мячей и сделал 12 результативных передач.

В текущем сезоне РПЛ он провел 14 матчей и забил шесть мячей. 0