ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм» — «Челси»АПЛ. «МанСити» разгромил «Вест Хэм», «Ливерпуль» обыграл «Уотфорд», «Тоттенхэм» принимает «Челси»
  • 16:51
    • «Эйбар» разгромил «Реал» в матче Примеры
  • 22:02
    • Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть СПАЛ
  • 21:10
    • «Анжи» сыграл вничью с «Рубином»
  • 20:59
    • Гол Кавани принес ПСЖ победу над «Тулузой»
  • 20:38
    • Пападакис и Сизерон выиграли этап Гран-при во Франции, Синицина и Кацалапов — вторые
    Все новости спорта

    Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть СПАЛ

    Серия A Футбол Италии Ювентус СПАЛ Календарь Серии А
    Туринский «Ювентус» одержал домашнюю победу над СПАЛом (2:0) в матче 13-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Счет в матче был открыт на 28-й минуте. Пьянич выполнил заброс в штрафную гостей, Криштиану Роналду мастерски отклеился от защитников и в касанием пробил в дальний угол ворот.

    А на 60-й минуте Роналду пробежал по левому флангу, отбросил мяч на линию штрафной СПАЛа, откуда Дуглас Коста пробил по воротам. Гомис в падении отбил мяч прямо на Марио Манджукича и тот в падении переправил сферу в сетку ворот.

    «Ювентус», не знающий поражений в серии А, с 37 очками лидирует в турнирной таблице, а СПАЛ расположился на 15-й строчке, имея в активе 13 очков.

    В следующем туре «Старая синьора» 1 декабря на выезде сыграет с «Фиорентиной», а бело-голубые в тот же день примут «Эмполи». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Златан привез в «Гэлакси» космический футбол и покорил США
  • 22/11/2018 в 21:44
    •
  • Прогноз
  • «Интер» — «Фрозиноне»
  • 4.00
  • Сегодня в 22:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Добудет ли Анри первую победу?
  • «Кан» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • «Интер» вернется на победный путь
  • «Интер» — «Фрозиноне». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
  • «Атлетико» облизывается на лидерство «Барселоны»
  • «Атлетико» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 4.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    ЦСКА — СКА Хоккей КХЛ. ЦСКА победил в армейском дерби, «Ак Барс» одолел «Автомобилист»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 24 ноября 21:370
  • 20:04
    • «Ливерпуль» одержал крупную победу над «Уотфордом»
  • 19:55
    • «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Вест Хэм»
  • 19:46
    • ЦСКА победил СКА в армейском дерби
    «Эйбар» — «Реал» Футбол Примера. Крупное поражение «Реала», «Атлетико» против «Барселоны»Подробности матчей 13-го тура испанской Примеры 21:200
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Фавориты укрепят свое лидерство
  • 3.21
    •
  • 20:49
    • Дубль Никулина принес «Динамо» победу над «Северсталью»
  • 19:28
    • «Боруссия» одолела «Майнц», «Бавария» упустила победу над «Фортуной»
  • 19:11
    • «Тамбов» обыграл «СКА-Хабаровск»
    «Локомотив» — «Урал» Футбол «Урал» притормозил «Локомотив» и замахнулся на места в еврокубкахРеакция прессы на поражение «Локомотива» от «Урала» 10:500
  • 18:57
    • «Рома» на выезде уступили «Удинезе»
  • 18:24
    • «Оренбург» вырвал победу у «Уфы»
  • 18:01
    • Хэмилтон стал лучшим в квалификации Гран-при Абу-Даби
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие