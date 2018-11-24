Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть СПАЛ

Туринскийодержал домашнюю победу над(2:0) в матче 13-го тура итальянской Серии А.

Счет в матче был открыт на 28-й минуте. Пьянич выполнил заброс в штрафную гостей, Криштиану Роналду мастерски отклеился от защитников и в касанием пробил в дальний угол ворот.

А на 60-й минуте Роналду пробежал по левому флангу, отбросил мяч на линию штрафной СПАЛа, откуда Дуглас Коста пробил по воротам. Гомис в падении отбил мяч прямо на Марио Манджукича и тот в падении переправил сферу в сетку ворот.

«Ювентус», не знающий поражений в серии А, с 37 очками лидирует в турнирной таблице, а СПАЛ расположился на 15-й строчке, имея в активе 13 очков.

В следующем туре «Старая синьора» 1 декабря на выезде сыграет с «Фиорентиной», а бело-голубые в тот же день примут «Эмполи». 0