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    15 российских клубов подозреваются в участии в договорных матчах

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    С 2016 по 2018 год на Кипре проводились договорные товарищеские матчи, в том числе с участием российских клубов, сообщает «Чемпионат».

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    По данным издания The Black Sea, специализирующегося на расследованиях, кипрская компания Androsports в течение трёх лет организовала 32 договорных матча, в которых приняли участие 15 российских клубов. Чаще всего в них участвовали «Кубань» (6) и польская «Висла» (5).

    Эти матчи обслуживали арбитры, которые обеспечивали необходимый результат. Об организации договорных матчей на Кипре рассказал румынский футболист Алин Стойка.

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    • По его словам, в 2015 году латвийский футболист Кирилс Григоровс связался с ним через греческого агента Гавриила Папанастасатоса. Стойка получал по € 500 за каждого румынского арбитра, который согласился поработать на Кипре.

    В итоге Стойка привёз на Кипр двух румынских судей, которые работали в низших дивизионах. В некоторых матчах сам Стойка выступал в роли главного арбитра или помощника судьи.

    «Перед матчами мы получили инструкции. Нам говорили поднимать флажок или не поднимать. Я чувствовал, что команды, принимавшие участие в матчах, знали об их договорном характере. Поэтому мы не делали чего-то неправильного.

    Порой защитники совершали непонятные фолы или позволяли соперникам легко обыгрывать себя. Как футболист, я видел, что происходит нечто подозрительное.

    Быть может, игроки делали всё сами, а мы, судьи, были в качестве страховки на тот случай, если бы дело вышло из-под контроля», — сказал Стойка.

    31 января 2016 года «Урал» в товарищеском матче обыграл сербский «Рад» со счётом 1:0. Одним из арбитров того матча был Григоровс.

    В первом тайме по причине офсайда был отменён автогол футболиста «Урала», а во второй половине встречи в ворота российского клуба был назначен очень сомнительный пенальти.

    В статье также приводится список российских клубов, чьи матчи были договорными. Ими являются «Кубань», «Енисей», «Спартак-2» и «Тосно». 0

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