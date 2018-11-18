Андерссон: Да, счёт 1:0, но команда атаковала, создавала моменты

Главный тренер сборной Швециипрокомментировал победу в выездном матче с Турцией в 5-м туре группового этапа Лиги наций (1:0).

«Я очень доволен этой победой и тем, как мы провели матч. У Турции в составе много техничных игроков, но, вспоминая все моменты, могу сказать, что мы заслужили этот результат.

Что касается моих слов о возвращении к уровню чемпионата мира, думаю, так и есть. Да, счёт 1:0, но вы могли увидеть, как команда атаковала, создавала моменты.

В целом я очень доволен. Сегодня мы сделали важный шаг», — приводит слова Андерссона Aftonbladet.

Сборная Швеции сохраняет шансы на выход в лигу A. Для этого команде необходимо обыграть Россию в 6-м туре группового этапа, матч состоится 20 ноября. 0