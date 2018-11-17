Голландия одержала домашнюю победу над Францией в Лиге Наций

одержала домашнюю победу над(1:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Наций в подлиге А.

Фрагмент матча uefa.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Счет в матче был открыт на 44-й минуте. После навеса в штрафную гостей Н'Зонзи неудачно выбил мяч, тот прилетел к Бабелю, который с ходу сильно пробил низом. Льорис сумел отразить этот удар, но Джорджиньо Вейналдум чётко сыграл на добивании, вогнав мяч в левый нижний угол ворот.

А в компенсированное время в ворота французов был назначен пенальти — Сиссоко сбил в своей штрафной площади Френки Де Йонга. Одиннадцатиметровый реализовал Мемфис Депай.

После этой игры сборная Франции, имея в активе семь очков, продолжает лидировать в турнирной таблице группы 1 Лиги А. Голландия, набрав шесть очков, занимает второе место.

В следующем матче голландцы 19 ноября сыграют со сборной Германии. 0