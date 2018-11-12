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    «Реал» на выезде обыграл «Сельту»

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    Мадридский «Реал» одержал гостевую победу над «Сельтой» (4:2) в матче 12-го тура испанской Примеры.

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    Счет в матче на 23-й минуте открыли гости. Карим Бензема резко ускорился на заброс Модрича, элегантно обработал мяч в штрафной и пробил в ближний угол.

    На 56-й минуте Бензема накрутил соперника в штрафной и пробил низом, Альварес отразил мяч в штангу, а тот после рикошета от неё попал в Густаво Кабраля и оказался в воротах.

    Хозяева отквитали один мяч на 61-й минуте. Уго Мальо забежал в штрафную «Реала» на заброс и отлично пробил в дальний угол.

    На 81-й минуте в ворота «Сельты» был назначен пенальти — Одриосолу сбили недалеко от вратарской Альвареса. Одиннадцатиметровый реализовал Серхио Рамос.

    А на 87-й минуте «Сельта» осталась в меньшинстве — Густаво Кабраль получил вторую желтую карточку за опасную игру.

    «Реал» довел счет дол разгромного уже в компенсированное время. На первой добавленной минуте Себальос подхватил мяч впереди, ускорился к штрафной «Сельты» и классно пробил в правую девятку.

    А на третьей компенсированной минуте Брайс Мендес удачно пробил с линии штрафной «Реала», мяч после рикошета улетел в дальний угол Куртуа, который реагировал на ближний.

    После этого матча «Реал» с 20 очками на 6-м месте, а «Сельта» с 14 очками на 14-й строке турнирной таблицы Примеры. 0

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