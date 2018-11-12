«Реал» на выезде обыграл «Сельту»

Мадридскийодержал гостевую победу над(4:2) в матче 12-го тура испанской Примеры.

Счет в матче на 23-й минуте открыли гости. Карим Бензема резко ускорился на заброс Модрича, элегантно обработал мяч в штрафной и пробил в ближний угол.

На 56-й минуте Бензема накрутил соперника в штрафной и пробил низом, Альварес отразил мяч в штангу, а тот после рикошета от неё попал в Густаво Кабраля и оказался в воротах.

Хозяева отквитали один мяч на 61-й минуте. Уго Мальо забежал в штрафную «Реала» на заброс и отлично пробил в дальний угол.

На 81-й минуте в ворота «Сельты» был назначен пенальти — Одриосолу сбили недалеко от вратарской Альвареса. Одиннадцатиметровый реализовал Серхио Рамос.

А на 87-й минуте «Сельта» осталась в меньшинстве — Густаво Кабраль получил вторую желтую карточку за опасную игру.

«Реал» довел счет дол разгромного уже в компенсированное время. На первой добавленной минуте Себальос подхватил мяч впереди, ускорился к штрафной «Сельты» и классно пробил в правую девятку.

А на третьей компенсированной минуте Брайс Мендес удачно пробил с линии штрафной «Реала», мяч после рикошета улетел в дальний угол Куртуа, который реагировал на ближний.

После этого матча «Реал» с 20 очками на 6-м месте, а «Сельта» с 14 очками на 14-й строке турнирной таблицы Примеры. 0