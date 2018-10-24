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    «Райо Вальекано» — «Атлетик»: онлайн-трансляция начнется в 20:00

    Райо Вальекано — Атлетик: смотреть онлайн, прямая трансляция (24.10.2018)

    Примера Футбол Испании Райо Вальекано Атлетик Календарь Примеры
    В 20:00 в Примере начнётся матч «Райо Вальекано» — «Атлетик».

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    Последний матч между собой: «Атлетик» — «Райо Вальекано» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Атлетик»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Райо Вальекано» — «Атлетик». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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