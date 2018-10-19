Де Брейне готов сыграть против «Бернли»

Полузащитниквосстановился после травмы и готов принять участие в матче девятого тура АПЛ с

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«Кевин восстановился. Пока не решено, сыграет ли он "в основе" в эту субботу. Не знаю, готов ли Кевин провести на поле 90 минут, но он хорошо работает на тренировках уже две недели. Когда ключевой игрок возвращается в команду, она становится сильнее», — приводит слова наставника «горожан» Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, в середине августа бельгиец получил травму колена на тренировке в клубной академии. Изначально предполагалось, что восстановление бельгийца займет около трех месяцев, однако он вернулся в строй раньше.

Матч «Манчестер Сити» — «Бернли» состоится в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» 20 октября. Начало встречи запланировано на 17:00 мск. 0