Ирландия и Дания голов не забили

Сборныесыграли вничью в матче группового турнира Лиги наций — 0:0.

Датчане набрали четыре очка и остались на первом месте в группе 4 Лиги B, ирландцы с одним баллом по-прежнему занимают последнюю строчку.

Следующую игру в рамках Лиги наций ирландцы проведут 16 октября против Уэльса. Сборная Дании в этот же день встретится в товарищеском матче с Австрией.

В другом матче, в дивизионе D, Македония разгромила Лихтенштейн со счётом 4:1. Благодаря этой победе македонцы с девятью очками уверенно лидируют в четвертой группе.