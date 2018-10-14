Ирландия и Дания голов не забили

Фрагмент матча
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Датчане набрали четыре очка и остались на первом месте в группе 4 Лиги B, ирландцы с одним баллом по-прежнему занимают последнюю строчку.
Следующую игру в рамках Лиги наций ирландцы проведут 16 октября против Уэльса. Сборная Дании в этот же день встретится в товарищеском матче с Австрией.
В другом матче, в дивизионе D, Македония разгромила Лихтенштейн со счётом 4:1. Благодаря этой победе македонцы с девятью очками уверенно лидируют в четвертой группе.
Лига наций B. Группа 4
Ирландия — Дания — 0:0
Ирландия: Рэндолф, Даффи, К.Лонг, Доэрти, Кио, Кристи, Макклин, Хендрик, Артер (Робинсон, 65), О`Дауда (Стивенс, 46), Ш.Лонг (О`Брайен, 83)Дания: Шмайхель, Йергенсен, Кьер, Дальсгор, Стрюгер Ларсен, Шене, Дилэйни, Поульсен, Брэйтуэйт, Систо, Дольберг (Кристенсен, 79)Предупреждения: Артер, 8. Дилэйни, 56. Кристи, 64. Макклин, 90. Даффи, 90+3