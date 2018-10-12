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    Чемпионы мира ушли от поражения в контрольном матче с Исландией

    Товарищеские матчи Сборная Франции Футбол Франции Сборная Исландии
    Сборная Франции сыграла вничью со сборной Исландии в товарищеском матче, который прошел в Генгаме.

    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе
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    Поединок завершился вничью — 2:2.

    В составе сборной Исландии в первые 60 минут матча отличились Биркир Бьяднасон и Кари Ауднасон.

    Французы ушли от поражения в концовке встречи благодаря автоголу Холмара Эюйольфссона и точному удару Килиана Мбаппе с пенальти.

    Товарищеский матч
    Франция — Исландия — 2:2 (0:1)
    Голы: Бьяднасон, 30 (0:1). Ауднасон, 58 (0:2). Эюйольфссон, 86 — в свои ворота (1:2). Мбаппе, 90 — с пенальти (2:2)Франция: Ллорис, Варан (Зума, 46), Динь, Кимпембе, Павар, Н`Зонзи, Погба (Ндомбеле, 67), Гризманн (Лемар, 59), Жиру, Товен (Мбаппе, 59), Дембеле (Пайет, 67)Исландия: Рунарссон (Халльдоурссон, 46), Ауднасон, Сайварссон (Фьолусон, 81), Р.Сигурдссон, Эюйольфссон, Бьяднасон, Й.Гвюдмундссон (Пальссон, 71), Г.Сигурдссон (Гисласон, 80), Сигюрьенссон, Траустасон (Сигтоурссон, 59), Финнбогасон (А.Гвюдмундссон, 46)Предупреджения: Халльдоурссон, 77. Жиру, 89. Эюйольфссон, 89. Сигтоурссон, 89. Сигюрьенссон, 90+3. А.Гвюдмундссон, 90+3
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