Чемпионы мира ушли от поражения в контрольном матче с Исландией

сыграла вничью сов товарищеском матче, который прошел в Генгаме.

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Поединок завершился вничью — 2:2.

В составе сборной Исландии в первые 60 минут матча отличились Биркир Бьяднасон и Кари Ауднасон.

Французы ушли от поражения в концовке встречи благодаря автоголу Холмара Эюйольфссона и точному удару Килиана Мбаппе с пенальти.