Чемпионы мира ушли от поражения в контрольном матче с Исландией

Килиан Мбаппе
twitter.com/equipedefrance
Поединок завершился вничью — 2:2.
В составе сборной Исландии в первые 60 минут матча отличились Биркир Бьяднасон и Кари Ауднасон.
Французы ушли от поражения в концовке встречи благодаря автоголу Холмара Эюйольфссона и точному удару Килиана Мбаппе с пенальти.
Товарищеский матч
Франция — Исландия — 2:2 (0:1)
Голы: Бьяднасон, 30 (0:1). Ауднасон, 58 (0:2). Эюйольфссон, 86 — в свои ворота (1:2). Мбаппе, 90 — с пенальти (2:2)Франция: Ллорис, Варан (Зума, 46), Динь, Кимпембе, Павар, Н`Зонзи, Погба (Ндомбеле, 67), Гризманн (Лемар, 59), Жиру, Товен (Мбаппе, 59), Дембеле (Пайет, 67)Исландия: Рунарссон (Халльдоурссон, 46), Ауднасон, Сайварссон (Фьолусон, 81), Р.Сигурдссон, Эюйольфссон, Бьяднасон, Й.Гвюдмундссон (Пальссон, 71), Г.Сигурдссон (Гисласон, 80), Сигюрьенссон, Траустасон (Сигтоурссон, 59), Финнбогасон (А.Гвюдмундссон, 46)Предупреджения: Халльдоурссон, 77. Жиру, 89. Эюйольфссон, 89. Сигтоурссон, 89. Сигюрьенссон, 90+3. А.Гвюдмундссон, 90+3