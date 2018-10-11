Следствие запланировало очные ставки с Кокориным и Мамаевым

Следствие проведет очные ставки по уголовному делу против футболистов

Об этом рассказал пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов.

«Сегодня запланировано проведение очных ставок и других необходимых мероприятий и следственных действий. Завтра следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемых футболистов меры пресечения», — приводит слова Титова «Р-Спорт».

Также Титов подтвердил, что на футболистов завели уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК — хулиганство.

«При изучении камер видеонаблюдения было установлено, что в совершении указанных противоправных деяний принимали участие одни и те же люди. Принято решение о выделении в отдельное производство и возбуждении в отношении Кокорина и Мамаева уголовного дела по части 2 статьи 213 УК России», — добавил Титов. 0