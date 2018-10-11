СМИ: Кокорина и Мамаева подозревают в хулиганстве по предварительному сговору

Павел Мамаев
ФК «Краснодар»
Данная статья свидетельствует о грубом нарушении общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Максимальная санкция по этой статье — до семи лет лишения свободы. Данная статья, в отличие от инкриминировавшихся ранее футболистам побоев, является арестной.
Напомним, Кокорин и Мамаев в компании своих друзей стали участниками нападения на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем — на директора одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. 0