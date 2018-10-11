СМИ: Кокорина и Мамаева подозревают в хулиганстве по предварительному сговору

Форвард «Зенита»и полузащитник «Краснодара», задержанные и отправленные в изолятор временного содержания, подозреваются Главным следственным управлением ГУ МВД в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК — хулиганство, информирует «Коммерсант».

Данная статья свидетельствует о грубом нарушении общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Максимальная санкция по этой статье — до семи лет лишения свободы. Данная статья, в отличие от инкриминировавшихся ранее футболистам побоев, является арестной.

Напомним, Кокорин и Мамаев в компании своих друзей стали участниками нападения на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем — на директора одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. 0