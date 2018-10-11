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    СМИ: Кокорина и Мамаева подозревают в хулиганстве по предварительному сговору

    Между тем Происшествия Светская жизнь Скандалы Краснодар Зенит Футбол России
    Форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, задержанные и отправленные в изолятор временного содержания, подозреваются Главным следственным управлением ГУ МВД в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК — хулиганство, информирует «Коммерсант».

    Павел Мамаев
    Павел Мамаев
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    Данная статья свидетельствует о грубом нарушении общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

    Максимальная санкция по этой статье — до семи лет лишения свободы. Данная статья, в отличие от инкриминировавшихся ранее футболистам побоев, является арестной.

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