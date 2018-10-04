«Милан» одержал волевую победу над «Олимпиакосом»

обыграл греческийв матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы (3:1).

Первый гол на 14-й минуте забил испанский форвард гостей Мигель Мартин.

«Милан» ответил точным ударом итальянского нападающего Патрика Кутроне (70). Через 6 минут аргентинец Гонсало Игуаин вывел свою команду вперед, а все тот же Кутроне поставил окончательную точку, оформив дубль на 79-й минуте.

В другом матче «Бетис» на своем поле разгромил «Дюжеланж», отправив в ворота соперника 3 безответных мяча.

«Милан» с шестью очками возглавляет группу F, «Бетис» (четыре балла) идет вторым, «Олимпиакос» (1) — третьим, а «Дюжеланж» с нулем баллов идет последним. 0