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    Коларову подарили «Ладу» в честь первого гола в Самаре на ЧМ-2018

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Сербии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Защитник сборной Сербии Александар Коларов получил в подарок внедорожник «Лада 4x4», сообщает «РИА Новости».

    Александар Коларов
    Александар Коларов
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    Ключи от автомобиля ему передал посол РФ в Белграде Александр Чепурин. Подарок был вручен Коларову как автору первого гола в Самаре во время чемпионата мира-2018. В игре с Коста-Рикой (1:0) он стал автором единственного мяча.

    На автомобиле нанесен рисунок табло со счетом матча, герб Самарской области и изображение «Самара Арены».

    «Это приятный жест со стороны граждан Самары и со стороны посла. Я счастлив, но был бы еще счастливее, если бы нам удалось выйти из группы на чемпионате мира. Эту машину, конечно, оставлю в Сербии дома у своего отца. Мой папа, его зовут Живко, земледелец, так что он будет "общаться" с ней больше всего», — заявил Коларов. 0

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