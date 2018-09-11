Коларову подарили «Ладу» в честь первого гола в Самаре на ЧМ-2018

Защитникполучил в подарок внедорожник «Лада 4x4», сообщает «РИА Новости».

Александар Коларов uefa.com 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Ключи от автомобиля ему передал посол РФ в Белграде Александр Чепурин. Подарок был вручен Коларову как автору первого гола в Самаре во время чемпионата мира-2018. В игре с Коста-Рикой (1:0) он стал автором единственного мяча.

На автомобиле нанесен рисунок табло со счетом матча, герб Самарской области и изображение «Самара Арены».

«Это приятный жест со стороны граждан Самары и со стороны посла. Я счастлив, но был бы еще счастливее, если бы нам удалось выйти из группы на чемпионате мира. Эту машину, конечно, оставлю в Сербии дома у своего отца. Мой папа, его зовут Живко, земледелец, так что он будет "общаться" с ней больше всего», — заявил Коларов. 0