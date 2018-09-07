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    Сборные России и Турции объявили стартовые составы на матч Лиги наций

    Лига наций Сборная Турции Сборная России Футбол России
    Стали известны стартовые составы сборных России и Турции на матч первого тура Лиги наций УЕФА, который состоится сегодня, 7 сентября, в Трабзоне.

    Сборная России и Турции объявили стартовые составы на матч Лиги наций
    Сборная России и Турции объявили стартовые составы на матч Лиги наций
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    Турция: Кырынтылы, Эзбайраклы, Калдырым, Азиз, Йокушлу, Сеюнджю, Тосун, Чалханоглу, Языджы, Топал, Ундер.

    Россия: Лунев, Джикия, Кудряшов, Нойштедтер, Фернандес, Газинский, Кузяев, Зобнин, Черышев, Ерохин, Дзюба.

    Запасные: Гильерме, Шунин, Сорокин, Семенов, Заболотный, Камболов, Стоцкий, Полоз, Могилевец, Смольников, Ионов, Рауш.

    Коллектив Станислава Черчесова проведет первый матч после чемпионата мира — 2018, на котором российская команда дошла до четвертьфинала. 0

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