Сборные России и Турции объявили стартовые составы на матч Лиги наций

Сборная России и Турции объявили стартовые составы на матч Лиги наций
twitter.com/TeamRussia
Турция: Кырынтылы, Эзбайраклы, Калдырым, Азиз, Йокушлу, Сеюнджю, Тосун, Чалханоглу, Языджы, Топал, Ундер.
Россия: Лунев, Джикия, Кудряшов, Нойштедтер, Фернандес, Газинский, Кузяев, Зобнин, Черышев, Ерохин, Дзюба.
Запасные: Гильерме, Шунин, Сорокин, Семенов, Заболотный, Камболов, Стоцкий, Полоз, Могилевец, Смольников, Ионов, Рауш.
Коллектив Станислава Черчесова проведет первый матч после чемпионата мира — 2018, на котором российская команда дошла до четвертьфинала. 0