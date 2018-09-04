РФС попросил УЕФА разрешить проведение матчей на Северном Кавказе

И.о президента РФСсообщил, что российская организация выступила с обращением к руководству УЕФА относительно организации матчей на территории Северного Кавказа.

Напомним, что перед стартом сезона-2013/14 УЕФА запретил проводить игры на территории этого региона.

«Российский футбольный союз попросил УЕФА разрешить проведение международных матчей на Северном Кавказе.

В этом регионе любят футбол, делают многое для его развития, и мы постараемся, чтобы зрители увидели международные матчи.

За последние пять лет, которые действует запрет, у нас не было ни одного замечания по безопасности.

При этом за это время на Северном Кавказе проводились международные соревнования на самом высоком уровне», — цитирует Алаева ТАСС.

Добавим, что из-за запрета УЕФА «Анжи» проведет домашний матч первого раунда Юношеской лиги УЕФА против израильского «Маккаби» в Астрахани. 0