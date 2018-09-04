ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Салават Юлаев»КХЛ. ЦСКА уступил «Автомобилисту», «Северсталь» проиграла «Салавату Юлаеву»
  • 23:00
    • Тренеры клубов попросили УЕФА пересмотреть правило «выездного гола»
  • 22:32
    • «Северсталь» проиграла «Салавату Юлаеву» в овертайме
  • 21:12
    • Севастова обыграла действующую чемпионку US Open Стивенс
  • 19:19
    • ЦСКА уступил «Австомобилисту»
  • 18:52
    • Неймар: «МанСити» выиграет чемпионат Англии, «Ливерпуля» не будет в четверке
    Все новости спорта

    РФС попросил УЕФА разрешить проведение матчей на Северном Кавказе

    РФС УЕФА Юношеская лига УЕФА
    И.о президента РФС Александр Алаев сообщил, что российская организация выступила с обращением к руководству УЕФА относительно организации матчей на территории Северного Кавказа.

    Александр Алаев
    Александр Алаев
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Напомним, что перед стартом сезона-2013/14 УЕФА запретил проводить игры на территории этого региона.

    «Российский футбольный союз попросил УЕФА разрешить проведение международных матчей на Северном Кавказе.

    В этом регионе любят футбол, делают многое для его развития, и мы постараемся, чтобы зрители увидели международные матчи.

    За последние пять лет, которые действует запрет, у нас не было ни одного замечания по безопасности.

    При этом за это время на Северном Кавказе проводились международные соревнования на самом высоком уровне», — цитирует Алаева ТАСС.

    Добавим, что из-за запрета УЕФА «Анжи» проведет домашний матч первого раунда Юношеской лиги УЕФА против израильского «Маккаби» в Астрахани. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Лига Наций УЕФА: кому она выгодна, а кому — нет
  • 02/09/2018 в 10:54
    •
  • Прогноз
  • Словакия — Дания
  • 2.10
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Волгарь» одолеет третью команду «Краснодара»
  • «Волгарь» — «Краснодар-3». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
  • «Сочи» постарается взять домашнюю победу над «Кунь Лунем» после поражения от «Адмирала»
  • ХК «Сочи» — «Кунь Лунь». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Последняя репетиция перед Лигой Наций
  • Словакия — Дания. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Мария Шарапова Теннис Фиаско Марии на любимом турнире. Шарапова сама отдала победуНеожиданный вылет российской теннисистки Марии Шараповой в четвертом круге US Open — в нашем обзоре прессы Вчера в 14:490
  • 15:15
    • Моуринью получил условный тюремный срок
  • 14:30
    • «Барселона» проведет матч против «Жироны» в США
  • 23:32
    • Сборная Колумбии осталась без главного тренера
    Новак Джокович Теннис US Open. Дель Потро и Джокович — в четвертьфинале, Шарапова и Федерер вылетелиОбзор восьмого соревновательного дня на Открытом чемпионате США по теннису Вчера в 08:320
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Сможет ли «Авангард» успешно сыграть в Москве?
  • 4.48
    •
  • 23:21
    • РФС попросил УЕФА разрешить проведение матчей на Северном Кавказе
  • 22:19
    • «Авангард» одержал крупную победу над «Динамо»
  • 21:48
    • «Локомотив» разгромил «Сибирь»
    Лионель Месси ставит рекорд за рекордом Футбол Месси избежал российского похмельяРеакция прессы на матч «Барселона» — «Уэска» 03/09/2018 в 18:520
  • 21:20
    • Макарова и Градецка не смогли выйти в полуфинал US Open в парном разряде
  • 19:54
    • Газизов: Даже аренда игроков «Рейнджерс» стоит неподъемных денег для «Уфы»
  • 19:43
    • Рижское «Динамо» одержало победу над «Магниткой»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие