РФС попросил УЕФА разрешить проведение матчей на Северном Кавказе

Александр Алаев
РФС
Напомним, что перед стартом сезона-2013/14 УЕФА запретил проводить игры на территории этого региона.
«Российский футбольный союз попросил УЕФА разрешить проведение международных матчей на Северном Кавказе.
В этом регионе любят футбол, делают многое для его развития, и мы постараемся, чтобы зрители увидели международные матчи.
За последние пять лет, которые действует запрет, у нас не было ни одного замечания по безопасности.
При этом за это время на Северном Кавказе проводились международные соревнования на самом высоком уровне», — цитирует Алаева ТАСС.
Добавим, что из-за запрета УЕФА «Анжи» проведет домашний матч первого раунда Юношеской лиги УЕФА против израильского «Маккаби» в Астрахани. 0