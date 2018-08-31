«Вердер» подписал полузащитника «Боруссии»

Турецкий полузащитникпокинул дортмундскуюи перешел в

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Об этом проинформировала пресс-служба «Вердера».

29-летний футболист поставил подпись под соглашением, которое рассчитано на два года.

Отметим, что Шахин перешел в «Вердер» бесплатно. Несмотря на то, что у игрока оставался еще год контракта, дортмундцы предоставили ему статус свободного агента.

«Это большой клуб, надеюсь, что здесь я смогу себя раскрыть и этот переход будет способствовать моему профессиональному росту. Жду с нетерпением начала нашей совместной работы», — сказал Шахин.

Напомним, в составе «Боруссии» Шахин становился чемпионом Германии в 2011 году, а также дважды выигрывал Суперкубок Германии. За последние годы он также играл в «Реале» и «Ливерпуле». 0