«Вердер» подписал полузащитника «Боруссии»

Нури Шахин
twitter.com/werderbremen
Об этом проинформировала пресс-служба «Вердера».
29-летний футболист поставил подпись под соглашением, которое рассчитано на два года.
Отметим, что Шахин перешел в «Вердер» бесплатно. Несмотря на то, что у игрока оставался еще год контракта, дортмундцы предоставили ему статус свободного агента.
«Это большой клуб, надеюсь, что здесь я смогу себя раскрыть и этот переход будет способствовать моему профессиональному росту. Жду с нетерпением начала нашей совместной работы», — сказал Шахин.
Напомним, в составе «Боруссии» Шахин становился чемпионом Германии в 2011 году, а также дважды выигрывал Суперкубок Германии. За последние годы он также играл в «Реале» и «Ливерпуле». 0