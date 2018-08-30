«Енисей» подтвердил приобретение бронзового призера Евро-2008

Дмитрий Торбинский
ФК «Балтика»
34-летний футболист подписал с клубом российской Премьер-лиги контракт, рассчитанный до конца сезона 2018/19.
Ранее стало известно, что хавбек расторг соглашение с калининградской «Балтикой», выступающей в ФНЛ.
За свою карьеру Торбинский выступал за московские «Спартак» и «Локомотив», казанский «Рубин», «Ростов», «Краснодар» и кипрский «Пафос».
Торбинский — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года, обладатель Кубка России, дважды серебряный призер чемпионата страны. 0