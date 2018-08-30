«Енисей» подтвердил приобретение бронзового призера Евро-2008

Бронзовый призер Евро-2008перешел в «Енисей», сообщает официальный сайт красноярского клуба.

34-летний футболист подписал с клубом российской Премьер-лиги контракт, рассчитанный до конца сезона 2018/19.

Ранее стало известно, что хавбек расторг соглашение с калининградской «Балтикой», выступающей в ФНЛ.

За свою карьеру Торбинский выступал за московские «Спартак» и «Локомотив», казанский «Рубин», «Ростов», «Краснодар» и кипрский «Пафос».

Торбинский — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года, обладатель Кубка России, дважды серебряный призер чемпионата страны. 0