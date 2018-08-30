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    «Енисей» подтвердил приобретение бронзового призера Евро-2008

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    Бронзовый призер Евро-2008 Дмитрий Торбинский перешел в «Енисей», сообщает официальный сайт красноярского клуба.

    Дмитрий Торбинский
    Дмитрий Торбинский
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    34-летний футболист подписал с клубом российской Премьер-лиги контракт, рассчитанный до конца сезона 2018/19.

    Ранее стало известно, что хавбек расторг соглашение с калининградской «Балтикой», выступающей в ФНЛ.

    За свою карьеру Торбинский выступал за московские «Спартак» и «Локомотив», казанский «Рубин», «Ростов», «Краснодар» и кипрский «Пафос».

  • Торбинский расторг контракт с «Балтикой»
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    • Торбинский — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года, обладатель Кубка России, дважды серебряный призер чемпионата страны. 0

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